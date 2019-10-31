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Reuters узнал о взломе смартфонов чиновников в странах-союзницах США
По данным агентства, злоумышленники получили доступ к гаджетам через брешь в мессенджере WhatsApp
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Фото: Steven Senne / AP

Хакерам удалось получить доступ к смартфонам ряда высокопоставленных чиновников и военных по меньшей мере из 20 государств, поддерживающих союзнические отношения с Соединенными Штатами, сообщает Reuters. Агентство ссылается на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования, ведущегося подконтрольной Facebook компанией WhatsApp.

По словам собеседников агентства, именно брешь в системе безопасности мессенджера позволила злоумышленникам, использующим специальные программы, взломать гаджеты.

Источники Reuters отмечают, что среди пострадавших оказались, в частности, граждане США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии.

Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Накануне, 30 октября, стало известно, что WhatsApp подала в суд на израильскую компанию NSO Group, обвинив ту в причастности к рассылке в апреле-мае 2019 года вредоносных программ, заразивших примерно 1,4 тыс. смартфонов. Для атаки злоумышленники использовали систему видеозвонков WhatsApp, при этом для того, чтобы смартфон оказался заражен, пользователю не нужно было отвечать на звонок.

В иске WhatsApp отмечалось, что созданная NSO программа была разработана для наблюдения за специально выбранными пользователями и перехватывала получаемые ими сообщения уже после расшифровки на конечном устройстве.

«Мы пришли к выводу, что эта атака была направлена как минимум на 100 членов гражданского общества, что несомненно является примером систематизированного нападения. Эта цифра может увеличиться по мере того, как пострадавшие будут сообщать нам об этом», — указывалось в сообщении WhatsApp. О наличии среди 1400 потенциальных жертв высокопоставленных чиновников компания не сообщала.

В WhatsApp заверили, что уже обновили защиту системы и выпустили обновление мессенджера, чтобы обезопасить пользователей.

NSO пока не ответила на запрос Reuters. На сайте компании утверждается, что ее программы помогают спецслужбам и другим государственным структурам бороться с преступниками и террористами, а также искать пропавших без вести и т.д.

В середине сентября бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

«Если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка», — сказал тогда Сноуден.

Автор: Евгений Калюков
Теги: WhatsApp
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