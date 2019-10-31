Reuters узнал о взломе смартфонов чиновников в странах-союзницах США

Reuters узнал о взломе смартфонов чиновников в странах-союзницах США

По данным агентства, злоумышленники получили доступ к гаджетам через брешь в мессенджере WhatsApp

Фото: Steven Senne / AP

Хакерам удалось получить доступ к смартфонам ряда высокопоставленных чиновников и военных по меньшей мере из 20 государств, поддерживающих союзнические отношения с Соединенными Штатами, сообщает Reuters. Агентство ссылается на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования, ведущегося подконтрольной Facebook компанией WhatsApp.

По словам собеседников агентства, именно брешь в системе безопасности мессенджера позволила злоумышленникам, использующим специальные программы, взломать гаджеты.

Источники Reuters отмечают, что среди пострадавших оказались, в частности, граждане США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии.

Накануне, 30 октября, стало известно, что WhatsApp подала в суд на израильскую компанию NSO Group, обвинив ту в причастности к рассылке в апреле-мае 2019 года вредоносных программ, заразивших примерно 1,4 тыс. смартфонов. Для атаки злоумышленники использовали систему видеозвонков WhatsApp, при этом для того, чтобы смартфон оказался заражен, пользователю не нужно было отвечать на звонок.