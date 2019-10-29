WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

Объектами незаконной слежки со стороны неизвестных стали представители гражданского общества, которые пользовались WhatsApp

Фото: Patrick Sison / AP

Смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников были взломаны при помощи израильской шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group. В ходе атаки злоумышленники воспользовались уязвимостью в голосовой функции программы WhatsApp, сообщает Financial Times.

По данным издания, атака произошла еще в мае, сейчас руководство WhatsApp готовит иск в американский суд, возлагая ответственность за случившееся на NSO Group. С этой целью она уже связалась с пострадавшими. Как указывает FT, это будет первый случай, когда создатель мессенджера обращается в суд на частную компанию из-за кибератаки.

Программа Pegasus предназначена для слежки за пользователями и может контролировать все функции зараженного смартфона. В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).

В NSO Group утверждают, что продают свои разработки лишь спецслужбам, а главной задачей Pegasus является предотвращение преступлений и терактов. Однако в WhatsApp после совместного с университетом Торонто шестимесячного расследования выяснили, что в мае объектами слежки стали около 1400 представителей гражданского общества. Столь большое число говорит о том, что ошибка практически исключена.

При этом известно, что NSO Group в этом году продала свою программу в 20 стран ЕС, а годом ранее половину дохода составила выручка от продаж Pegasus в страны Ближнего Востока. В израильской компании утверждают, что тщательно проверяют, не замешаны ли покупатели в преступлениях, связанных с нарушением прав человека.