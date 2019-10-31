Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

При этом президент отметил, что важна именно неизбежность наказания. В таком случае, по его словам, ничего «не нужно будет ужесточать». Над вопросом он поручил подумать главе Минздрава

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области. Трансляция идет на канале «Россия 24».

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и в системе ОМС такая система должна быть создана, — заявил он.

Путин обратился к присутствующим на встрече главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил подумать над вопросом.

«Если действительно нужно усилить это наказание, я не буду возражать», — заявил он. Президент отметил, что «важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным». «Тогда и не нужно будет ужесточать», — добавил Путин.