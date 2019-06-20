СК предложил реальные сроки для врачей за сокрытие данных о плохой помощи

Уголовный кодекс, считают в Следственном комитете, должен пополниться двумя новыми статьями — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Обе предполагают лишение свободы на срок до пяти лет

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Следственный комитет разработал законопроект, согласно которому в Уголовный кодекс (УК) России должны быть внесены новые статьи о врачебных ошибках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение в УК двух новых положений — ст. 124.1. «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)».

Первая в случае гибели двух или более лиц по неосторожности врача предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вторая — за сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи или услуги (в случае фальсификации медицинскими работниками документации или уничтожения либо подмены биологических материалов) — предполагает штраф до 300 тыс. руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Если виновным по этой статье является руководитель медицинской организации — штраф до 1 млн руб. или ограничение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Мера пресечения будет применяться в случае, если деятельность медиков повлекла причинение здоровью человека либо смерть одного или более лиц.