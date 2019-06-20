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СК предложил реальные сроки для врачей за сокрытие данных о плохой помощи
Уголовный кодекс, считают в Следственном комитете, должен пополниться двумя новыми статьями — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Обе предполагают лишение свободы на срок до пяти лет
Фото: Пименов Роман / Интерпресс / ТАСС

Следственный комитет разработал законопроект, согласно которому в Уголовный кодекс (УК) России должны быть внесены новые статьи о врачебных ошибках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение в УК двух новых положений — ст. 124.1. «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)».

Первая в случае гибели двух или более лиц по неосторожности врача предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вторая — за сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи или услуги (в случае фальсификации медицинскими работниками документации или уничтожения либо подмены биологических материалов) — предполагает штраф до 300 тыс. руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Если виновным по этой статье является руководитель медицинской организации — штраф до 1 млн руб. или ограничение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Мера пресечения будет применяться в случае, если деятельность медиков повлекла причинение здоровью человека либо смерть одного или более лиц.

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Ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности») в Следственном комитете предложили дополнить положением о том, что медицинскую и фармацевтическую деятельность нельзя осуществлять не только без лицензии, но и с поддельными документами
об образовании, а также в принципе без каких-либо документов. Наказывать за это в Следственном комитете предложили в случае, если эта деятельность повлечет вред здоровью человека или смерть одного, двух или более лиц.

Также по этой статье, согласно инициативе СК, должны быть увеличены штрафы и меры пресечения. Сейчас наиболее мягкое наказание по этой статье — за причинение вреда здоровью по неосторожности — штраф до 120 тыс. руб. (по законопроекту, должен увеличиться до 150 тыс. руб.). Наиболее серьезное наказание, по мнению СК, должно пополниться пунктом, который предполагает гибель двух или более лиц (сейчас предусматривает причинение смерти по неосторожности только одному человеку), и ужесточиться до лишения свободы на срок до семи лет (сейчас максимальный срок — пять лет).

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Все эти изменения, считают в Следственном комитете, «усовершенствуют» уголовное законодательство «в сфере противодействия преступлениям, совершенным медицинскими работниками». Предложения ведомства, говорится в пояснительной записке, «в отличие от действующих положений УК содержат указание на субъект преступления», а именно медицинского работника, а также конкретизируют вид помощи — медицинскую.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об участившихся врачебных ошибках еще в августе 2017 года. Летом следующего года стало известно, что СКР собирается внести в УК новые статьи о врачебных ошибках. Тогда же, рассказывал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, в ведомстве планировали отказаться после модернизации действующего законодательства от ст. 109, 118 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ноябре прошлого года Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства отделов по расследованию врачебных ошибок.

В 2017 году, уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в следственные органы поступило 6050 обращений, связанных с врачебными ошибками, в 2018 году — 6623. В итоге в 2017 году по этому поводу было возбуждено 1791 уголовное дело, а в 2018 году — 2229.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: врачебные ошибки, Следственный комитет, Уголовный кодекс
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СКР раскрыл содержание новой статьи УК за врачебные ошибки
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Бастрыкин поручил проверить сообщения об участившихся врачебных ошибках
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