Военные США показали видео штурма дома лидера ИГ

На видео две группы спецназовцев продвигаются к дому лидера ИГ с двух сторон. Перед началом операции военные предложили боевикам мирно сдаться. Нескольких выведи из здания, а пятерых убили из-за угрозы военным

США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах видно дом, окруженный забором. К нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.

Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи напомнил, что убежище террористов находилось в сирийской провинции Идлиб, примерно в 6,4 км от турецкой границы. Он добавил, что перед началом операции военные предложили боевикам мирно сдаться. Некоторых удалось вывести, еще пять человек представляли угрозу для военных и были убиты, по словам Маккензи.

Проникнув в здание, спецназовцы обнаружили аль-Багдади. Как сказал Маккензи, он подорвал себя и еще двоих детей. Всего, по словам генерала, при штурме здания погибли шесть боевиков «Исламского государства».