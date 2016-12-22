Путин предостерег от политиканства в религии

В духовной сфере не должно быть «политиканства», считает президент России. По его словам, оно прежде всего вредит тем, кто им занимается

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Политиканство в сферах, которые касаются духовной жизни и религии, особенно вредит тем, кто им занимается, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников, передает «Интерфакс».

«Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, прежде всего для тех, кто это делает», — сказал президент.

​Путин также обратился к присутствующим на форуме представителям Русской православной церкви (РПЦ), ислама, буддизма и иудаизма, сообщает «РИА Новости». «Многих из представителей этих конфессий вижу в зале и хочу их поприветствовать. Хочу поблагодарить их за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам», — отметил президент.

В начале октября синод Константинопольского патриархата объявил о своем намерении предоставить автокефалию (самоуправление) украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ: Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ. Кроме того, синод отменил решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве.

В ответ на эти действия РПЦ объявила об остановке евхаристического общения ​с Константинопольским патриархатом. В итоговом заявлении Священного синода РПЦ отмечалось, что евхаристическое общение невозможно из-за «принятия в общение» Константинополем «раскольников», «посягательства на чужие канонические уделы» и из-за того, что Константинополь попытался отречься «от собственных исторических решений и обязательств».

После этих событий патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что церковный раскол на Украине, связанный с планами предоставить автокефалию Украине, несет угрозу общенациональному единству страны.