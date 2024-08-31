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Аресты генералов ,  
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«РИА Новости» узнало детали дела экс-главы вещевого управления Минобороны

«РИА Новости»: дело Демчика связано с пошивом головных уборов для Минобороны
Сюжет
Аресты генералов
В деле о взятке на 4 млн руб. экс-руководителя вещевого управления Минобороны фигурируют контракты на пошив головных уборов для военнослужащих, пишет «РИА Новости». Демчика арестовали 6 августа, ему грозит до 15 лет колонии
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Дело о крупной взятке в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны, заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика связано с контрактами по пошиву головных уборов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в СК России.

Демчик был арестован 6 августа, ему вменили ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Следователи считают, что в апреле 2018 года он получил взятку в размере 4 млн руб. за передачу частной компании ряда государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России на сумму более 574 млн руб. Защита бывшего чиновника настаивает на изменении меры пресечения.

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Подозреваемый занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России до апреля 2018 года. Сейчас он является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которое входит в группу компаний «Чайковский текстиль».

«Чайковский текстиль» — один из крупнейших текстильных комбинатов в России. Его производственные мощности расположены в городе Чайковском в Пермском крае на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей. Штаб-квартира ГК находится в Москве. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,24 млрд руб., чистая прибыль — 546 тыс. руб.

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