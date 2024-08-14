Защита экс-главы вещевого управления Минобороны обжаловала его арест

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Защита бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, которого обвиняют в получении взятки, попросила избрать ему другую меру пресечения, отпустив из СИЗО. Об этом сообщили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.

Адвокаты обжаловали решение суда, который в начале августа заключил Демчика под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере — по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

РБК направил запрос в пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

Следствие обвиняет бывшего чиновника в получении взятки в размере 4 млн руб. в апреле 2018 года, когда он руководил вещевым управлением в Минобороны. Деньги Демчику передал директор одной из компаний, который хотел «заручиться покровительством» для участия в исполнении государственных контрактов для военного ведомства. В 2017 и 2018 годах эта компания заключила с Минобороны 26 договоров на общую сумму более 574 млн руб., выяснили следователи.

О какой именно компании идет речь, неизвестно. К моменту ареста Демчик уже не служил в Минобороны, а занимал должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»).