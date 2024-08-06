Силовики задержали экс-начальника вещевого управления Минобороны

До 2018 года Демчик возглавлял вещевое управление Минобороны. По версии следователей, за взятку в 4 млн руб. он передал частной компании контракты на 574 млн руб.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик арестован по делу о взятке на 4 млн руб., сообщили в СК.

По версии следствия, взятку Демчик получил в апреле 2018 года (тогда он руководил вещевым управлением в Минобороны) от директора одной из компаний, который хотел «заручиться покровительством» для участия в исполнении государственных контрактов для министерства.

В 2017 и 2018 годах эта компания была привлечена в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку различного имущества для нужд Вооруженных сил. За это время с ней заключили в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн руб.

К моменту ареста Демчик уже не служил в Минобороны, он занимает должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»). «Чайковский текстиль» — один из крупнейших текстильных комбинатов в России с производственными мощностями в городе Чайковском в Прикамье, на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний расположена в Москве.

Уголовное дело возбуждено по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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