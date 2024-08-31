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Политика ,  
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Верховный суд Бразилии решил заблокировать соцсеть X

Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска в стране, сообщает G1.

Судья Алешандре Мораес вынес такое решение после того, как X не подчинилась требованию назначить нового законного представителя в стране. В Бразилии также введут штрафы за использование соцсети через VPN в 50 тыс. бразильских реалов ($8,9 тыс.).

Суд потребовал от Агентства связи Бразилии (ANATEL) не более чем за 24 часа заблокировать X на территории страны. Apple и Google дали пять дней на то, чтобы удалить приложение соцсети из магазинов.

28 августа Мораес дал X 24 часа на то, чтобы назначить законного представителя в стране, в противном случае пригрозил заблокировать ее в стране. Этот срок истек вечером 29 августа. Соцсеть отказалась подчиняться «незаконным приказам».

«После неоднократного и сознательного неисполнения постановлений суда и неуплаты наложенных штрафов, а также попыток неподчинения бразильским законам и судебной власти создана атмосфера полной безнаказанности и беззакония в соцсети в Бразилии, в том числе во время муниципальных выборов 2024 года», — заявил судья. Он обвинил X в «массовом распространения ненависти и расистских высказываний», а также во вмешательстве в выборы.

Кроме того, суд обязал X уплатить штрафы, наложенные за отказ заблокировать аккаунты за «фейки». Речь идет о 18 млн реалов ($3,2 млн).

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