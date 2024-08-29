 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Бразилии заблокировали счета Starlink после повестки Маску

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес распорядился заблокировать в этой стране счета компании Starlink Holding, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, сообщает Metropoles.

Это произошло после того, как судья дал Маску сутки на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране.

По данным Metropoles, всех менеджеров Starlink в Бразилии вызвали в суд для дачи показаний по поводу финансовых претензий к X. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране, уточнило издание.

X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за угроз судьи
Технологии и медиа
Сан-Паулу,&nbsp;Бразилия

Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но Маск пообещал возобновить их работу. В ответ Мореас начал расследование в отношении предпринимателя из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере $20 тыс. ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы. В Х объявили о закрытии офиса в Бразилии. Поводом стлало решение Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в стране, если она «не выполнит его цензурные приказы», пояснили там.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Бразилия Илон Маск соцсеть Х Starlink
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск потребовал от Макрона объяснений из-за задержания Дурова
Политика
Маск заявил, что Россия могла бы помочь вернуть экипаж Starliner
Общество
Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и Цукербергом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в ПарижПолитика, 00:20
Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерамЭкономика, 00:00
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровьеПолитика, 29 авг, 23:56
Алаудинов заявил, что армия ждет, где себя проявят ВСУПолитика, 29 авг, 23:51
В работе Х произошел сбойТехнологии и медиа, 29 авг, 23:33
В Бразилии заблокировали счета Starlink после повестки МаскуПолитика, 29 авг, 23:21
Fox сообщил о росте спроса на бункеры Судного дня в СШАПолитика, 29 авг, 23:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему в ЕС не смогли прийти к единому решению по ударам вглубь РоссииПолитика, 29 авг, 23:11
Пентагон ответил на данные о сбитом из Patriot истребителе F-16Политика, 29 авг, 22:53
Главы минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской областиПолитика, 29 авг, 22:38
Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции ДуровуПолитика, 29 авг, 22:14
Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армиюПолитика, 29 авг, 22:03
Ярославские депутаты внесли в Госдуму проект о переименовании РостоваОбщество, 29 авг, 21:58
Боррель предложил ввести санкции против двух израильских министровПолитика, 29 авг, 21:58