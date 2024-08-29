В Бразилии заблокировали счета Starlink после повестки Маску

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес распорядился заблокировать в этой стране счета компании Starlink Holding, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, сообщает Metropoles.

Это произошло после того, как судья дал Маску сутки на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране.

По данным Metropoles, всех менеджеров Starlink в Бразилии вызвали в суд для дачи показаний по поводу финансовых претензий к X. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране, уточнило издание.

Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но Маск пообещал возобновить их работу. В ответ Мореас начал расследование в отношении предпринимателя из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере $20 тыс. ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы. В Х объявили о закрытии офиса в Бразилии. Поводом стлало решение Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в стране, если она «не выполнит его цензурные приказы», пояснили там.