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В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling

ТАСС: в Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина
Андрея Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве, у него дома проведен обыск, сообщает ТАСС. Его подозревают в распространении фейков про армию, по данным Shot, он отправлен в изолятор
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Андрей Куршин (Фото: avkurshin / VK)

Администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержали по делу о распространении фейков о российской армии, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает свыше 87 тыс. подписчиков. Публикации посвящены ходу военной операции, политическим событиям в России, на Украине и в других странах.

Собеседник ТАСС сказал, что Куршина задержали на Ленинградском вокзале, у него дома проведен обыск. Дело возбуждено по статье 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах; максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Видео, предположительно, с задержанием Куршина на вокзале в Москве опубликовал телеграм-канал Shot. По его данным, мужчина работает инженером НПО «Риф», которая выпускает программное обеспечение для вооружения, и имеет доступ к гостайне. Об этом же сообщает «112».

Shot, опубликовавший видео с обысками у Куршина дома, также пишет, что он уже отправлен в изолятор временного содержания.

РБК направил запросы в ГУ МВД России по Москве, ГСУ СК России по Москве, обратился за комментарием в администрацию телеграмм-канала Moscow Calling.

Уголовные дела против администраторов телеграм-каналов возбуждали и ранее. Троих авторов «Кремлевской прачки» (260 тыс. подписчиков) задержали и арестовали по делу о вымогательстве. По версии следствия, один из администраторов — отставной полковник ФСБ Михаил Поляков — получал деньги за наразмещение в канале сведений (так называемый «блок на негатив»), «которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» IT-компании «Ланит» и ее руководства.

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Расследование о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова через телеграм-каналы также ведется в отношении медиаменеджера Ольги Архаровой и журналистки Александры Баязитовой (администраторы каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия»). Третья фигурантка дела, медиаменеджер Инна Чурилова получила по этому делу четыре года условно. В июле процесс против Архаровой и Баязитовой суд решил закрыть.

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