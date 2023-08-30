branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
Российский инвестор вывел из Euroclear разблокированные активы на $2 млн Инвестиции, 13:34
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 15 августа Инвестиции, 13:28
Песков назвал нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине Политика, 13:18
Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину Спорт, 13:18
Morgan Stanley допустил рост индекса S&P 500 к 5000 пунктам к концу года Инвестиции, 13:16
Роботы, камыш и колобки: какие технологии применяют для очистки водоемов 13:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Солиста Backstreet Boys Ника Картера в третий раз обвинили в насилии Life, 13:09
«Синара» спрогнозировала снижение курса доллара до ₽85–90 Инвестиции, 13:06
Советник Зеленского назвал папу римского инструментом пропаганды России Политика, 13:06
Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области Политика, 13:06
Тарасова сочла «предательством» поведение пропавшей фигуристки Спорт, 13:05
Chery объявил цены на Tiggo 8 Pro Max в России Авто, 13:05
Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай Политика, 13:04
Политика ,  
0 

Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России

Песков: встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени в России
Реджеп&nbsp;Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана готовятся, они состоятся в скором времени.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу уточнить, правда ли, что встреча президентов запланирована на начало сентября и пройдет в Сочи.

«Она [встреча] пройдет скоро, в России, буквально на днях дадим сообщение», — ответил Песков.

Накануне турецкий телеканал Habertürk сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. Агентство Bloomberg ранее приводило другую дату поездки Эрдогана в Россию — 8 сентября.

Как уточняло издание Hürriyet со ссылкой на источники, президенты могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую собирается выработать Анкара.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой администрации президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

Газета сообщила, что тогда Фидан выслушал позицию Киева и теперь собирается «применить тот же метод» к Москве, то есть прислушаться к властям в России, а затем поговорить с представителями ООН.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Habertürk назвал дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
Политика
Bloomberg назвал дату встречи Путина и Эрдогана в России
Политика
Кремль заявил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Политика