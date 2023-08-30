Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России

Песков: встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени в России

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана готовятся, они состоятся в скором времени.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу уточнить, правда ли, что встреча президентов запланирована на начало сентября и пройдет в Сочи.

«Она [встреча] пройдет скоро, в России, буквально на днях дадим сообщение», — ответил Песков.

Накануне турецкий телеканал Habertürk сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. Агентство Bloomberg ранее приводило другую дату поездки Эрдогана в Россию — 8 сентября.



Как уточняло издание Hürriyet со ссылкой на источники, президенты могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую собирается выработать Анкара.



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой администрации президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

Газета сообщила, что тогда Фидан выслушал позицию Киева и теперь собирается «применить тот же метод» к Москве, то есть прислушаться к властям в России, а затем поговорить с представителями ООН.