Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана готовятся, они состоятся в скором времени.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу уточнить, правда ли, что встреча президентов запланирована на начало сентября и пройдет в Сочи.
«Она [встреча] пройдет скоро, в России, буквально на днях дадим сообщение», — ответил Песков.
Накануне турецкий телеканал Habertürk сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. Агентство Bloomberg ранее приводило другую дату поездки Эрдогана в Россию — 8 сентября.
Как уточняло издание Hürriyet со ссылкой на источники, президенты могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую собирается выработать Анкара.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой администрации президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой.
Газета сообщила, что тогда Фидан выслушал позицию Киева и теперь собирается «применить тот же метод» к Москве, то есть прислушаться к властям в России, а затем поговорить с представителями ООН.