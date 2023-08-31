Reuters узнал, что Си Цзиньпин вероятно пропустит саммит G20 в Индии

Вместо лидера Китая Си Цзиньпина Пекин на саммите G20 в Индии представит премьер-министр страны Ли Цян, пишет агентство. Ранее в Кремле исключили посещение президентом России Путиным саммита — Москву представит глава МИД Лавров

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в двух странах.

На встрече Пекин будет представлять премьер-министр Ли Цян, отметили два индийских чиновника, работающий в Китае дипломат и еще один чиновник из другой страны G20.

«Мы знаем, что [вместо Си Цзиньпина] приедет премьер-министр», — заявил один высокопоставленный правительственный чиновник из Индии. Источники в Китае, заявили, что им не известна причина ожидаемого отсутствия Си Цзиньпина.

Представители МИД Индии и Китая не ответили Reuters на запросы о комментариях.

Как отмечает агентство, саммит G20 в Индии рассматривался как площадка, на которой Си Цзиньпин мог встретиться с президентом США Джо Байденом, который ранее подтвердил свое участие, на фоне напряженности между странами из-за ряда торговых и геополитических вопросов. Последняя встреча китайского и американского лидеров состоялась в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии.

Ранее, 25 августа, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет в планах поездки на саммит G20 в Индию. Он объяснил это насыщенным графиком лидера и тем, что главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине.

В преддверии саммита прошло несколько встреч на уровне министерств стран G20, однако страны-участницы не смогли согласовать совместные заявления из-за разногласий по пункту об Украине. Россия и Китай вместе выступили против совместных заявлений, которые включали пункты, осуждающие Москву за спецоперацию на Украине. В частности, 19 августа, министры здравоохранения стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за 22-ого пункта документа, в котором говорилось, что военные действия на Украине продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику.

В примечании документа отмечалось, что Россия отказалась от включения «геополитического пункта 22 на том основании, что он не соответствует мандату G20», но согласна с остальным текстом документа. Китай заявил, что «Двадцатка» не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, и выступил против включения «контента, связанного с геополитикой».