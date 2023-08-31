branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Чех стал самым молодым за 33 года игроком в третьем круге US Open Спорт, 10:56
Индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года Инвестиции, 10:55
МВД упростило условия поступления на службу Общество, 10:53
Более 40 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона в Подмосковье Политика, 10:46
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Первый российский вуз разрешил писать дипломы с помощью ИИ Технологии и медиа, 10:39
В Аргентине число регистраций в Wolrdcoin за день побило рекорд Крипто, 10:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Баку обвинил Францию в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Политика, 10:32
Бен Уоллес ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании Политика, 10:30
Боец команды Емельяненко отказался от чемпионского титула Bellator Спорт, 10:30
«Самозванцы»: чем многие из нас похожи на Тома Круза и Натали Портман Pro, 10:27
Фигуристка Горбачева ответила на обвинения во лжи Спорт, 10:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:16
ВТБ заявил о давлении высокой ключевой ставки на чистую прибыль Финансы, 10:01
Политика ,  
0 

Reuters узнал, что Си Цзиньпин вероятно пропустит саммит G20 в Индии

Reuters: лидер Китая Си Цзиньпин вероятно пропустит саммит G20 в Индии
Вместо лидера Китая Си Цзиньпина Пекин на саммите G20 в Индии представит премьер-министр страны Ли Цян, пишет агентство. Ранее в Кремле исключили посещение президентом России Путиным саммита — Москву представит глава МИД Лавров
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в двух странах.

На встрече Пекин будет представлять премьер-министр Ли Цян, отметили два индийских чиновника, работающий в Китае дипломат и еще один чиновник из другой страны G20.

«Мы знаем, что [вместо Си Цзиньпина] приедет премьер-министр», — заявил один высокопоставленный правительственный чиновник из Индии. Источники в Китае, заявили, что им не известна причина ожидаемого отсутствия Си Цзиньпина.

Представители МИД Индии и Китая не ответили Reuters на запросы о комментариях.

Как отмечает агентство, саммит G20 в Индии рассматривался как площадка, на которой Си Цзиньпин мог встретиться с президентом США Джо Байденом, который ранее подтвердил свое участие, на фоне напряженности между странами из-за ряда торговых и геополитических вопросов. Последняя встреча китайского и американского лидеров состоялась в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии.

Ранее, 25 августа, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет в планах поездки на саммит G20 в Индию. Он объяснил это насыщенным графиком лидера и тем, что главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Как выйти из бизнеса без долгов: четыре поучительные истории
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая

В преддверии саммита прошло несколько встреч на уровне министерств стран G20, однако страны-участницы не смогли согласовать совместные заявления из-за разногласий по пункту об Украине. Россия и Китай вместе выступили против совместных заявлений, которые включали пункты, осуждающие Москву за спецоперацию на Украине. В частности, 19 августа, министры здравоохранения стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за 22-ого пункта документа, в котором говорилось, что военные действия на Украине продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику.

В примечании документа отмечалось, что Россия отказалась от включения «геополитического пункта 22 на том основании, что он не соответствует мандату G20», но согласна с остальным текстом документа. Китай заявил, что «Двадцатка» не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, и выступил против включения «контента, связанного с геополитикой».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Китай Индия саммит G20 Си Цзиньпин
Материалы по теме
Песков заявил, что Путин не планирует посещать саммит G20 в Индии
Политика
В МИД Украины заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
Политика
Глава МИД Индии объяснил неприглашение Зеленского на G20
Политика