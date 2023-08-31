Telegraph сообщила о скором прибытии в Британию двух эскадрилий F-35

Бомбардировщики F-35, способные нести ядерное оружие, уже в конце этого года могут прибыть на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Речь идет о переброске 54 самолетов

Две эскадрильи американских бомбардировщиков пятого поколения F-35, способных нести ядерное оружие, уже в конце этого года могут прибыть на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит в графстве Суффолк, пишет The Telegraph со ссылкой на военный источник.

Речь идет о переброске 54 самолетов F-35, которые заменят истребители F-15, находящиеся сейчас на авиабазе, собщает издание. Последние также могут нести ядерное оружие, но они менее продвинуты, указывает газета.

«Это более новый, более мощный самолет, обладающий большей дальностью полета и малозаметностью, что имеет ключевой значение, если вы собираетесь использовать их для сбрасывания ядерных бомб», — пояснил собеседник.

Авиабаза Лейкенхит стала первой в Европе, где США начали размещать свои бомбардировщики F-35A Lightning. Всего на ней будет базироваться две эскадрильи. К 2030 году Вашингтон рассчитывает перебросить в десять европейских странах более 550 F-35.

В августе Федерация американских ученых со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год сообщила, что Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие в Британию в рамках «миссии Surety». На авиабазе Лейкенхит будет создано так называемое «помещение для безопасного хранения». Кроме того, планируется построить жилое помещение на 144 койки, в котором можно было бы разместить военнослужащих.

США вывели свое ядерное оружие из Соединенного Королевства в 2008 году. До этого вооружения присутствовали там более 50 лет.

В Кремле заявляли, что Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия в Европе.