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Столтенберг исключил дальнейшее продление своих полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил дальнейшее продление своих полномочий
Срок полномочий генсека НАТО продлевался уже несколько раз, в последний — в июле. Он будет занимать должность еще год, до 1 октября 2024 года. «Это мое последнее продление», — сказал Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images )

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается оставаться на посту по истечении срока полномочий.

«Да, это мое последнее продление [полномочий]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN (цитата по ТАСС).

Срок полномочий Столтенберга продлевался уже несколько раз, в последний — в июле. Он будет занимать должность генсека еще год, до 1 октября 2024 года.

Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО и председателем Совета альянса в марте 2014 года и вступил в должность в октябре того же года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но после этого их дважды продлевали на два года. До того как стать генсеком блока, Столтенберг был премьер-министром Норвегии (в 2000–2001 и в 2005–2013 годах), министром финансов, министром торговли и промышленности и лидером Рабочей партии страны.

После начала военных действий на Украине страны НАТО снова продлили мандат Столтенберга на год.

В феврале 2023 года в блоке заявили, что генсек не собирается больше занимать этот пост. В июне сам Столтенберг говорил, что намерен доработать в этой должности только до осени и что других планов у него нет. Однако позднее норвежская газета Verdens Gang сообщила, что все страны НАТО поддержали обращение к Столтенбергу с просьбой остаться во главе блока.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО
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