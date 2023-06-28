VG узнала о согласии всех стран НАТО на продолжение работы Столтенберга

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Он заявлял, что не заинтересован в продолжении работы на этом посту. Из-за продления полномочий в прошлом году Столтенберг не смог возглавить ЦБ Норвегии

Йенс Столтенберг (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Все страны — члены НАТО поддерживают обращение к генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу с просьбой продолжить свою работу на посту, пишет норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на источники.

Полномочия Столтенберга на должности генсека Североатлантического альянса истекают 1 октября 2023 года. Как отмечает издание, он до сих пор не согласился на их продление.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают, что решение будет принято накануне саммита альянса (запланировано 11–12 июля в Вильнюсе). По данным газеты, наиболее вероятным исходом событий станет продолжение работы Столтенберга на посту до лета 2024 года.

Ранее издание писало, что НАТО рассматривает Столтенберга как единственного кандидата на должность генерального секретаря. Сам он накануне, 27 июня, заявил, что не заинтересован в продлении полномочий. «Я неоднократно излагал свою позицию. Мне больше нечего добавить», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Гааге.

Йенс Столтенберг занимает пост генсека НАТО более восьми лет. Дольше него на этой должности проработал только голландец Джозеф Лунс (1971–1984). До назначения в НАТО Столтенберг с начала 90-х работал в правительстве Норвегии, в том числе дважды был премьер-министром — в 2000–2001 и 2005–2013 годах.

Изначально предполагалось, что Столтенберг покинет пост генсека НАТО в сентябре 2022 года, за полгода до этого его даже утвердили на пост главы ЦБ Норвегии. Из-за конфликта на Украине полномочия Столтенберга в НАТО продлили, а норвежский Центральный банк возглавила Ида Вольден Бахе (она исполняла обязанности главы регулятора в ожидании перехода Столтенберга из НАТО в ЦБ).

Генеральный секретарь НАТО занимается дипломатической координацией работы стран-членов, выполняет обязанности официального представителя организации, а также входит в большинство основных структур альянса, за исключением военного комитета НАТО (объединяет начальников штабов обороны стран-членов).

Должность генерального секретаря НАТО традиционно занимает представитель одной из европейских стран, в то время как должность главнокомандующего союзными войсками — американец.