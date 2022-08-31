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Наина Ельцина назвала Горбачева искренне хотевшим изменить СССР человеком

Михаил Горбачев совершал трагические ошибки, но это не отменяет его усилий сделать страну лучше, подчеркнула вдова первого президента России Бориса Ельцина
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Наина Ельцина (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала покойного Михаила Горбачева человеком, который искренне хотел изменить советскую систему и превратить СССР в свободное и миролюбивое государство.

«При нем люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы», — говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Ельцин Центра.

Ельцина признала, что Горбачев совершал ошибки, иногда «трагические», но подчеркнула, что это не отменяет его усилий сделать страну лучше.

«От всего сердца сочувствую дочери Михаила Сергеевича Ирине, всем родным и близким», — добавила она.

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Вдова Бориса Ельцина вспомнила, что у нее с супругом были «непростые отношения» с Михаилом Горбачевым. Изначально они верили в него, поддерживая реформы, которые он проводил. Однако вскоре они поняли, что «генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров».

«Борис Николаевич [Ельцин] не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко <...> Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись», — рассказала Наина Ельцина.

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