Наина Ельцина назвала Горбачева искренне хотевшим изменить СССР человеком

Михаил Горбачев совершал трагические ошибки, но это не отменяет его усилий сделать страну лучше, подчеркнула вдова первого президента России Бориса Ельцина

Наина Ельцина (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала покойного Михаила Горбачева человеком, который искренне хотел изменить советскую систему и превратить СССР в свободное и миролюбивое государство.

«При нем люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы», — говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Ельцин Центра.

Ельцина признала, что Горбачев совершал ошибки, иногда «трагические», но подчеркнула, что это не отменяет его усилий сделать страну лучше.

«От всего сердца сочувствую дочери Михаила Сергеевича Ирине, всем родным и близким», — добавила она.

Вдова Бориса Ельцина вспомнила, что у нее с супругом были «непростые отношения» с Михаилом Горбачевым. Изначально они верили в него, поддерживая реформы, которые он проводил. Однако вскоре они поняли, что «генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров».

«Борис Николаевич [Ельцин] не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко <...> Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись», — рассказала Наина Ельцина.

Читайте на РБК Pro Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции

Материал дополняется.