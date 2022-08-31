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Россияне назвали главных недругов и друзей Москвы

Дружественные отношения у России сложились с Китаем, Белоруссией, Индией, Турцией и Казахстаном и рядом других стран. К враждебным государствам опрошенные отнесли США, Украину, Великобританию и страны ЕС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На фоне российской военной операции на Украине в пятерку дружественных стран, по мнению россиян, вошли Китай, Белоруссия, Индия, Турция и Казахстан, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 13 августа. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Более половины опрошенных (55%) считает, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем. Это максимальный показатель за весь период измерений, отмечает ВЦИОМ. С 2019 года доля тех, кто так считает, увеличилась на 10 процентных пунктов.

Второе место заняла Белоруссия. «За четыре года положение Беларуси в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году страну бывшего социалистического лагеря назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня — каждый второй (49%)», — свидетельствуют данные опроса.

На третьем расположилась Индия (22 против 10% в 2019 году). Она вытеснила из тройки Казахстан «благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций».

Последний теперь на пятом месте: республика потеряла 8 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом.

«Самый заметный рывок», как отмечает ВЦИОМ, сделала Турция, занявшая четвертое место. Ее назвали дружественной 17% россиян, в 2014 году так думал лишь 1% респондентов.

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Помимо того, укрепили свои позиции с 2019 года Сербия и Иран.

Впервые россияне отнесли к странам, с которыми у России сложились дружественные отношения, ОАЭ (3%), Саудовскую Аравию (2%) и Пакистан (2%).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Главным недругом для россиян по-прежнему остаются США, так считают 76% — максимум с начала измерений (на 9 процентных пунктов больше по сравнению с 2019 годом). Далее идет Украина, ее назвали 43% опрошенных. Несмотря на обострение отношений из-за военных действий, доля респондентов, причисливших соседнюю страну к недружественным, уменьшилась на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом, составив 53%. Великобритания замыкает тройку, враждебной России ее считают 39% — с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (максимальный прирост был зафиксирован в 2018 году — 33%).

Среди других недружественных стран граждане назвали государства Евросоюза: Германию (32%), Польшу (28%), Францию (21%), Латвию (14%), Литву (12%), Эстонию (11%). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1 против 12%).

Число россиян, считающих западную цивилизацию, демократию и культуру «разрушительными, гибельными для России», выросло по сравнению с 2000 годом более чем вдвое, с 10 до 26%, свидетельствуют данные недавнего опроса ВЦИ-ОМа. Среди тех, кто выступает против Запада, большинство смотрят телевизор (78%).

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Елена Чернышова
ВЦИОМ список недружественных стран Китай США
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