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Россияне назвали среди ассоциаций со страной березу, Путина и медведя

Граждане России ассоциируют страну в первую очередь с государственными символами (12%), народом (11%) и родиной (10%), а также с президентом и природой (по 7%), следует из данных опроса ВЦИОМа

Граждане ассоциируют Россию в первую очередь с государственными символами (12%), народом (11%) и родиной, домом (10%), следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню Государственного флага.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 августа 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«У наших сограждан слово «Россия» вызывает только положительные ассоциации, семантическое поле наполнено различными темами: природа, история, архитектурные символы, города, животные, культура, литература, территория, армия и др.», — отмечает ВЦИОМ.

По 7% назвали среди ассоциаций со словом «Россия» президента Владимира Путина, а также природу, Байкал и березу. С великой державой, силой и мощью страну олицетворяют 6%. Еще 5% связывают ее с медведем. Для 4% россиян Россия воплощает единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот.

«Значимую долю ассоциаций занимают исторические и политические отсылки», — указали во ВЦИОМе. Так, у 3% страна вызывает ассоциации со свободой и демократией, властью и правительством, справедливостью и честностью, еще у 2% — с победой в Великой Отечественной войне, СССР, внутренней политикой, мирным небом.

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Каждый третий россиянин (27%) не смог ответить на вопрос, что олицетворяет собой Россию.

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Чаще всего страна ассоциируется с домом и родиной у россиян старшего возраста (15%), а у молодежи 18–24 лет — с народом, людьми (14%), природой (11%) и Путиным (10%).

Мужчины называли среди ассоциаций «армию и флот» в три раза чаще, чем женщины (6 против 2%).

Наиболее часто гордость и восхищение в отношении государственных символов испытывают женщины старшего возраста, проживающие в селе. Реже других подобные чувства возникают у молодых людей, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале августа результаты опроса ВЦИОМа показали, что каждый третий россиянин убежден: Солнце вращается вокруг Земли (35%), а не наоборот. За последние 15 лет этот показатель вырос на семь пунктов.

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Теги
Елена Чернышова
ВЦИОМ Россия Ассоциация Владимир Путин
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