Четверть россиян назвали разрушительными западные демократию и культуру

За 22 года доля респондентов, которые считают «гибельными для России» западные цивилизацию, демократию и культуру, выросла с 10 до 26%, показал опрос ВЦИОМа. Видеть в них пользу стали меньше россиян

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число россиян, которые считают западные цивилизацию, демократию и культуру «разрушительными, гибельными для России», выросло по сравнению с 2000 годом более чем в два раза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 августа. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, их опрашивали по телефону. Случайная выборка была извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

В 2000 году, как сообщает ВЦИОМ, с тем, что западные демократия и цивилизация вредны для россиян, согласились 10% респондентов (тогда 1,6 тыс. участников исследования опрашивали методом поквартирного личного интервью). Теперь доля респондентов, разделяющих эту точку зрения, выросла до 26%.

Не подходящими для России западную цивилизацию и культуру назвали 33% опрошенных (в 2000 году — 25%). За 22 года сократилось число россиян, которые считают их полезными, — с 55 до 30%.

Согласно исследованию, среди тех, кто считает, что Запад может дать России много полезного, больше молодежи в возрасте от 18 до 34 лет. После 35 лет точка зрения большинства опрошенных начинает меняться, сообщает ВЦИОМ. В группе, которая считает цивилизацию и демократию неподходящими и губительными, доминируют респонденты в возрасте 60 лет и старше.

По мнению большинства (34%) опрошенных, западная культура влияет на вкусы россиян; 44% респондентов ВЦИОМа убеждены, что это влияние скорее отрицательно или безусловно отрицательно (в 2000 году — 36%). Доля тех, кто видит в этом положительное влияние, сократилась с 17 до 9%.

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Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно выражал мнение, что «настоящую демократию нельзя импортировать», а «народ придет к этому сам», если посчитает нужным. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Путин боится распространения «искры демократии» на Россию, поэтому многие годы «проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС».