Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

Фигуранта «московского дела» блогера Егора Жукова госпитализировали после избиения, врачи подозревают у него черепно-мозговую травму. Об этом сообщил пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков, передает ТАСС.

«Предварительный диагноз — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас Жукова госпитализируют в 67-ю больницу, где ему сделают МРТ», — уточнил Топорков.

На юношу напали вечером 30 августа около дома, сильно разбив ему лицо. «Команда Жукова» указывала со ссылкой на очевидцев, что блогера избили два человека, которые затем скрылись с места происшествия. Оппозиционер обратился в полицию.

Незадолго до этого Жуков уже сообщал о нападении. По его словам, 27 июля несколько неизвестных также ждали его около подъезда дома поздним вечером. Тогда молодой человек сумел уйти от нападавших, не получив серьезных травм.