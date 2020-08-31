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Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

Фигуранта «московского дела» блогера Егора Жукова госпитализировали после избиения, врачи подозревают у него черепно-мозговую травму. Об этом сообщил пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков, передает ТАСС.

«Предварительный диагноз — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас Жукова госпитализируют в 67-ю больницу, где ему сделают МРТ», — уточнил Топорков.

В Москве напали на Егора Жукова
Общество
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На юношу напали вечером 30 августа около дома, сильно разбив ему лицо. «Команда Жукова» указывала со ссылкой на очевидцев, что блогера избили два человека, которые затем скрылись с места происшествия. Оппозиционер обратился в полицию.

Незадолго до этого Жуков уже сообщал о нападении. По его словам, 27 июля несколько неизвестных также ждали его около подъезда дома поздним вечером. Тогда молодой человек сумел уйти от нападавших, не получив серьезных травм.

21-летний видеоблогер Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», которое представляет серию уголовных дел, возбужденных после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
 

Теги: избиение, госпитализация
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