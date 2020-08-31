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Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

В Москве полиция начала проверку после избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Жукова Стаса Топоркова.

Он уточнил, что после нападения юноша написал заявление в ОМВД Можайского района столицы. По словам Топоркова, полиция приняла заявление и начала проверку.

На сайте ГУ МВД по Москве сказано, что 30 августа в отделение Можайского района обратился «молодой человек». «Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — уточняется в сообщении.

В Москве напали на Егора Жукова
Общество
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК (побои). Источник «РИА Новости» подтвердил, что заявитель — Егор Жуков.

О нападении на Жукова стало известно вечером 30 июля, его избили около дома. Команда Жукова также сообщала со ссылкой на очевидцев, что нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. После инцидента юношу госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

21-летний видеоблогер Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», которое представляет серию уголовных дел, возбужденных после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Теги: полиция, избиение, проверка
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