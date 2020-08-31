Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

В Москве полиция начала проверку после избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Жукова Стаса Топоркова.

Он уточнил, что после нападения юноша написал заявление в ОМВД Можайского района столицы. По словам Топоркова, полиция приняла заявление и начала проверку.

На сайте ГУ МВД по Москве сказано, что 30 августа в отделение Можайского района обратился «молодой человек». «Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — уточняется в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК (побои). Источник «РИА Новости» подтвердил, что заявитель — Егор Жуков.