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СМИ узнали о блокировке Россией санкций ООН против приморских компаний
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СМИ узнали о блокировке Россией санкций ООН против приморских компаний
Политика, 00:35
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СМИ узнали о блокировке Россией санкций ООН против приморских компаний
Россия заблокировала предложение США ввести санкции против приморских судоходных компаний на уровне ООН. Москву поддержал Пекин, утверждает AFP
Фото: Reuters

Россия и Китай выступили против предложения США ввести санкции против двух российских судоходных компаний и шести принадлежащих им кораблей за поставки топлива в КНДР, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. Сообщение агентства на своем сайте разместил Business Standard.

Как следует из сообщения агентства, речь идет о тех же компаниях, санкции против которых США ввели 21 августа. Это Приморская морская логистическая компания и Судоходная компания «Гудзон», обе расположены во Владивостоке. Также ограничения были введены против пяти судов, ходящих под российским флагом, это: танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун». Они перечислены на сайте «Гудзона».

Эти компании и корабли поставляли переработанные нефтепродукты в КНДР, говорилось в сообщении Минфина США. В частности, в начале 2018 года «Патриот» передал в совокупности 3,8 тыс. тонн топлива на два северокорейских корабля. Покупателем, заявили в Вашингтоне, был северокорейский банк Taesong, включенный в санкционные списки США и ООН.

В декабре 2017 года из-за продолжающихся испытаний ракет со стороны КНДР ООН ввела санкции против этой страны. Санкции были направлены на ограничение торгового оборота и сотрудничества с КНДР. Так, юрлицам из других стран запретили создавать СП с северокорейскими компаниями.

Авторы: Андрей Гатинский, Павел Казарновский.
Теги: ООН , Санкции
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