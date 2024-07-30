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Общество ,  
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Число погибших от рук 17-летнего британца детей выросло до трех

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Три девочки шести, семи и девяти лет стали жертвами 17-летнего подростка, напавшего накануне на танцевальный кружок для младшеклассников в пригороде Ливерпуля Саутпорте, сообщила полиция графства Мерсисайд.

Сейчас их семьям оказывают поддержку специалисты, родные девочек поделились фотографиями и короткими комментариями по поводу гибели детей и попросили уважать их частную жизнь.

Элис, Бебе и Элси
Элис, Бебе и Элси
(Фото: Merseyside Police)

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и не менее девяти получили ранения. Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.

В Британии двое детей погибли, девять пострадали от рук подростка с ножом
Общество
Фото:Paul McMullin / Getty Images

Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда 17-летний подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.

Напавший — уроженец Кардиффа, он проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Его сразу задержали по подозрению в убийстве и покушении на убийство и доставили в полицейский участок.

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Англия нападение Дети погибшие
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