Число погибших от рук 17-летнего британца детей выросло до трех

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Три девочки шести, семи и девяти лет стали жертвами 17-летнего подростка, напавшего накануне на танцевальный кружок для младшеклассников в пригороде Ливерпуля Саутпорте, сообщила полиция графства Мерсисайд.

Сейчас их семьям оказывают поддержку специалисты, родные девочек поделились фотографиями и короткими комментариями по поводу гибели детей и попросили уважать их частную жизнь.

Элис, Бебе и Элси (Фото: Merseyside Police)

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и не менее девяти получили ранения. Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.

Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда 17-летний подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.

Напавший — уроженец Кардиффа, он проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Его сразу задержали по подозрению в убийстве и покушении на убийство и доставили в полицейский участок.