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Индонезия ввела золотые визы для инвесторов

Индонезия запустила программу золотых виз для инвесторов
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Индонезия разработала систему золотых виз для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов, которые должны помочь стимулировать экономику страны. Сообщение об этом размещено на сайте. Об этом сообщается на сайте иммиграционной службы страны.

Генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим объявил, что такая виза позволит инвесторам проживать на территории страны от пяти до десяти лет. Чтобы получить пятилетнюю визу, индивидуальным инвесторам нужно создать компанию стоимостью $2,5 млн. Чтобы получить визу на 10 лет, потребуется инвестировать $5 млн.

Также пятилетнюю визу могут получить директора и уполномоченные корпоративных инвесторов, учреждающих компанию в Индонезии с инвестициями в размере $25 млн (380 млрд рупий). За инвестиции в размере $50 млн (761 млрд рупий) правительство предоставит им разрешение на пребывание сроком на 10 лет.

К иностранным инвесторам, которые не собираются создавать компанию в Индонезии, применяются другие требования. Для получения 5-летней визы частные инвесторы должны разместить средства на сумму $350 тыс. (около 5,3 млрд рупий) в облигации, акции публичных компаний или разместить эти средства на депозите в Индонезии. Для получения золотой визы на 10 лет необходимо разместить в аналогичные инструменты средства в размере $700 тыс. (около 10,6 млрд рупий).

«Поскольку мы нацелены на привлечение серьезных инвесторов, требования более строгие. Чем дольше вы остаетесь в Индонезии, тем выше требуемая сумма депозита, особенно для иностранных инвестиций, которая может достигать 760 млрд рупий ($49 млн)», — пояснил Карим.

Обладатели золотой визы получат некоторые эксклюзивные преимущества от этого типа визы, говорится в сообщении иммиграционной службы. Так, помимо длительных легальных сроков пребывания в стране, такой документ дает простоту выезда и въезда в страну, а также снимает необходимость получать разрешения на временное пребывание (ITAS) в иммиграционной службе.

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