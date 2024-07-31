В ростовском СИЗО умер фигурант дела об участии в «Азове»

Один из 22 фигурантов дела об участии в батальоне умер в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил его адвокат, объясняя отсутствие подзащитного в суде. Дата и причина смерти не приводятся

Александр Ищенко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В СИЗО в Ростове-на-Дону умер один из 22 фигурантов дела об участии в украинском батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Александр Ищенко, сообщил его адвокат на заседании в Южном окружном суде, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство защитника истребовать справку о смерти Ищенко. Дату и причину смерти адвокат не уточнил.

В Южном военном суде подтвердили РБК эту информацию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН.

Южный окружной суд приступил к рассмотрению дела в июле прошлого года. По делу изначально проходили 24 человека — 15 мужчин и 9 женщин, позднее двоих передали украинской стороне в рамках обмена пленными. По данным следствия, всех подсудимых захватили в плен во время боевых действий или задержали во время фильтрационных мероприятий, которые проводились в ДНР с марта по май 2022 года.

Всем фигурантам вменяли ст. 278 УК (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), семерых из них обвиняли в организации деятельности в террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК), еще 17 — участии в такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает 20 лет лишения свободы.

Большинство подсудимых не признали вину, некоторые признали ее частично, подтвердив участие в батальоне.