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Военная операция на Украине ,  
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В ростовском СИЗО умер фигурант дела об участии в «Азове»

Сюжет
Военная операция на Украине
Один из 22 фигурантов дела об участии в батальоне умер в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил его адвокат, объясняя отсутствие подзащитного в суде. Дата и причина смерти не приводятся
Александр Ищенко
Александр Ищенко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В СИЗО в Ростове-на-Дону умер один из 22 фигурантов дела об участии в украинском батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Александр Ищенко, сообщил его адвокат на заседании в Южном окружном суде, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство защитника истребовать справку о смерти Ищенко. Дату и причину смерти адвокат не уточнил.

В Южном военном суде подтвердили РБК эту информацию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Южный окружной суд приступил к рассмотрению дела в июле прошлого года. По делу изначально проходили 24 человека — 15 мужчин и 9 женщин, позднее двоих передали украинской стороне в рамках обмена пленными. По данным следствия, всех подсудимых захватили в плен во время боевых действий или задержали во время фильтрационных мероприятий, которые проводились в ДНР с марта по май 2022 года.

Всем фигурантам вменяли ст. 278 УК (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), семерых из них обвиняли в организации деятельности в террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК), еще 17 — участии в такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает 20 лет лишения свободы.

Большинство подсудимых не признали вину, некоторые признали ее частично, подтвердив участие в батальоне.

Верховный суд признал «Азов» террористической организацией в августе 2022 года, до этого на территории России была запрещена символика батальона, признанная экстремистской. Батальон был сформирован в 2014 году и принимал участие в боях на стороне украинской армии, в том числе в боях за Мариуполь весной 2022 года. В 2023 году подразделение включили в состав Национальной гвардии Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
СИЗО Ростов-на-Дону Азов суд
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