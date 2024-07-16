 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд оправдал жителя Петербурга по делу о финансировании «Азова»

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд оправдал петербуржца по делу о финансировании признанного в России террористическим батальона «Азов». Он продал банковскую карту, с которой осуществлялись переводы, гражданину Молдавии
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Первый Западный окружной военный суд оправдал жителя Санкт-Петербурга Игоря Сиомика по делу о финансировании украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Сиомику были предъявлены обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица). Максимальное наказание только по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчину арестовали 17 марта 2023 года, сообщали в петербургском СК. По версии следствия, в конце 2022 года он вступил в переписку с участником «Азова», осуществлял и призывал к сбору средств, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он признал вину, но просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам одного из свидетелей, брат Сиомика принимает участие в боевых действиях на стороне России с 2022 года, а на допрос его забрали пьяным, прокапали, привезли к следователю, где тот не прочитал протокол показаний и расписался в нем.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимый продал свою банковскую карту. Оператор мобильной связи сообщил, что привязанный к карте номер принадлежит гражданину Молдавии, а не Сиомику. Суд также отметил, что в момент совершения денежного перевода, который вменяется фигуранту, местоположения его и банковской карты отличались.

ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ
Политика
Фото:SGr / Fotodom / Shutterstock

В результате был вынесен оправдательный приговор по статье о содействии терроризму с правом подсудимого на реабилитацию. Однако за незаконное образование юрлица Сиомика приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, которое он провел под стражей, петербуржца освободили из зала суда.

Как писала «Фонтанка», Сиомик — уроженец Ростовской области, в Санкт-Петербурге работал курьером.

В апреле за финансирование ВСУ были задержаны двое жителей Томской области. В отношении них возбудили дело по ст. 275 УК (госизмена), которое предусматривает пожизненное лишение свободы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Санкт-Петербург финансирование батальон Азов военный суд обвинение приговор
Материалы по теме
Концерт барда Никитина отменили после доносов за «финансирование ВСУ»
Политика
ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ
Политика
ТАСС сообщил о проверке компании Mars на финансирование ВСУ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
«Реал» представил Мбаппе 80 тыс. своих болельщиков. Видео Спорт, 15:08
Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек⁠ Общество, 15:03
Нашествие медуз в Крыму. Видео Общество, 15:03
СК проверит видео с расстрелом «азовцами» российского военного Политика, 15:02
Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента Политика, 15:01
Axios узнал, как Демпартия США собралась подавить «бунт» против Байдена Политика, 14:56
Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов Спорт, 14:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 14:52
Гладков рассказал о разрушениях после взрыва дрона в белгородском селе Политика, 14:46
Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной Политика, 14:42
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать 200 аккаунтов на YouTube Технологии и медиа, 14:41
Бывшая материнская компания «Яндекса» запланировала выкуп акций Инвестиции, 14:39
Герасимов встретился со взявшими под контроль Урожайное военными Политика, 14:36
Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции Политика, 14:34