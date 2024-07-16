Суд оправдал жителя Петербурга по делу о финансировании «Азова»

Суд оправдал петербуржца по делу о финансировании признанного в России террористическим батальона «Азов». Он продал банковскую карту, с которой осуществлялись переводы, гражданину Молдавии

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Первый Западный окружной военный суд оправдал жителя Санкт-Петербурга Игоря Сиомика по делу о финансировании украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Сиомику были предъявлены обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица). Максимальное наказание только по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчину арестовали 17 марта 2023 года, сообщали в петербургском СК. По версии следствия, в конце 2022 года он вступил в переписку с участником «Азова», осуществлял и призывал к сбору средств, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он признал вину, но просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам одного из свидетелей, брат Сиомика принимает участие в боевых действиях на стороне России с 2022 года, а на допрос его забрали пьяным, прокапали, привезли к следователю, где тот не прочитал протокол показаний и расписался в нем.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимый продал свою банковскую карту. Оператор мобильной связи сообщил, что привязанный к карте номер принадлежит гражданину Молдавии, а не Сиомику. Суд также отметил, что в момент совершения денежного перевода, который вменяется фигуранту, местоположения его и банковской карты отличались.

В результате был вынесен оправдательный приговор по статье о содействии терроризму с правом подсудимого на реабилитацию. Однако за незаконное образование юрлица Сиомика приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, которое он провел под стражей, петербуржца освободили из зала суда.

Как писала «Фонтанка», Сиомик — уроженец Ростовской области, в Санкт-Петербурге работал курьером.

В апреле за финансирование ВСУ были задержаны двое жителей Томской области. В отношении них возбудили дело по ст. 275 УК (госизмена), которое предусматривает пожизненное лишение свободы.