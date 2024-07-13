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Дело Тимура Иванова ,  
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Меркачева рассказала о смерти в СИЗО «Медведь» бизнесмена

Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти в СИЗО «Медведь» бизнесмена Котельникова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, умер 8 июля от остановки сердца, рассказала член СПЧ. Ему стало плохо в карцере

В московском СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, пишет член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

По информации «МК», 52-летний Котельников скончался в понедельник, 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце.

«По нашей информации, именно в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество помещений-карцеров (больше, чем в любом другом изоляторе Москвы). Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений. Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми», — пишет Меркачева. По ее словам, эти помещения очень маленькие, «в теплую погоду там жарко, зимой — холодно», некоторые заключенные проводили в них не один месяц. Она сообщила, что в этих карцерах уже были случаи смерти.

По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей.

ФАС потребовала взыскать 17 млн руб. с компании по делу Тимура Иванова
Бизнес
Тимур&nbsp;Иванов

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ (накануне признан Минюстом иноагентом) связывает Котельникоа с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млрд руб.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Чиновник отрицает свою вину. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Экс-замглавы Минобороны находится под арестом с апреля.

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Елена Чернышова
Тимур Иванов Ева Меркачева СИЗО №4 бизнесмен
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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