В США заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

Страны Центральной Азии «невероятно богаты», а их единственные варианты выхода на мировые сегодня рынки лежат через Россию или Китай, заявили в Госдепе США. Там отметили, что Вашингтон намерен помочь им открыть новый маршрут

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. Об этом на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам чиновника, страны Центральной Азии «невероятно богаты», но в настоящее время их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. «Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — сказал О'Брайен.

Он добавил, что все это является частью усилий США, направленных на то, чтобы дать возможность странам Центральной Азии выбрать свой собственный путь на мировые рынки. Также чиновник рассказал о попытках Вашингтона снизить российское влияние на Армению, которая, по его словам, все еще сильно зависима от Москвы в экономике и энергетике.

После начала российской военной операции на Украине западные страны ввели против России секторальные санкции, а взаимная торговля резко упала. Так, если по итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России, то уже прошлым летом он упал в 11 раз по сравнению с февралем 2022 года. При этом долю почти в 90% в товарообороте между странами к тому моменту занимали именно российские поставки.

Как сообщал аппарат представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, объем товарооборота между США и Россией в 2023 году составил $5,2 млрд, тогда как в пиковом 2013 году составлял $38,2 млрд. Вместе с этим товарооборот США и Армении с 2020 года увеличился с $96 млн до $321 млн в 2023 году.