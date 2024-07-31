 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В США заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

Сюжет
Война санкций
Страны Центральной Азии «невероятно богаты», а их единственные варианты выхода на мировые сегодня рынки лежат через Россию или Китай, заявили в Госдепе США. Там отметили, что Вашингтон намерен помочь им открыть новый маршрут
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. Об этом на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам чиновника, страны Центральной Азии «невероятно богаты», но в настоящее время их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. «Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — сказал О'Брайен.

Он добавил, что все это является частью усилий США, направленных на то, чтобы дать возможность странам Центральной Азии выбрать свой собственный путь на мировые рынки. Также чиновник рассказал о попытках Вашингтона снизить российское влияние на Армению, которая, по его словам, все еще сильно зависима от Москвы в экономике и энергетике.

МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине западные страны ввели против России секторальные санкции, а взаимная торговля резко упала. Так, если по итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России, то уже прошлым летом он упал в 11 раз по сравнению с февралем 2022 года. При этом долю почти в 90% в товарообороте между странами к тому моменту занимали именно российские поставки.

Как сообщал аппарат представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, объем товарооборота между США и Россией в 2023 году составил $5,2 млрд, тогда как в пиковом 2013 году составлял $38,2 млрд. Вместе с этим товарооборот США и Армении с 2020 года увеличился с $96 млн до $321 млн в 2023 году.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США США Сенат Китай Россия торговля международные маршруты Центральная Азия
Материалы по теме
МИД назвал €10 млн Армении от ЕС попыткой установить влияние на Кавказе
Политика
ЕС начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией
Политика
WSJ узнала, какими ракетами США оснастят F-16 для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Результат турнира по триатлону на Олимпиаде не утвердили из-за протестаСпорт, 11:41
В Киргизии запретили вебкам-индустриюТехнологии и медиа, 11:41
В Крыму потушили пожар в торговом центреОбщество, 11:33
Тренд на bleisure и командировки без бюрократии: что мотивирует зумеровPro, 11:32
Дачникам дали 3 года на освоение земли. Что будет, если не успеешьНедвижимость, 11:32
Сервис «Самолет Плюс» привлек ₽825 млн в ходе pre-IPOИнвестиции, 11:24
Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала БулгаковаПолитика, 11:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядятРБК и Сбер, 11:22
Следствие установило всех участников «шариатского патруля» из МытищОбщество, 11:21
Лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» за убийство ХанииПолитика, 11:16
В США заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и КитаяПолитика, 11:13
В Британии пациентка пришла в сознание после диагноза «смерть мозга»Общество, 11:10
Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на БеломорканалеОбщество, 11:10
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 31 июляСпорт, 10:58