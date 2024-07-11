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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о необходимости «контрсдерживания» НАТО из-за Украины

Песков: шаги НАТО по Украине требуют от России решений по сдерживанию альянса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Шаги западных стран по поддержке вступления Украины в НАТО требуют от Москвы ответных мер по сдерживанию альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков прокомментировал содержание коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне, в котором указан «необратимый путь» Киева к вступлению в альянс. Формулировки в декларации демонстрируют намерение Запада подавить Москву и нанести ей стратегическое поражение, считает Песков.

В Кремле также видят решения НАТО по созданию логистических хабов в причерноморских городах и открытию дополнительных точек в Европе, отметил он. По мнению Пескова, военная инфраструктура альянса «поступательно движется в сторону наших границ».

«Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных скоординированных эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО», — заявил Песков.

Декларация НАТО обязывает Москву глубоко проанализировать решения альянса, добавил представитель Кремля.

В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс
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Саммит НАТО в 2024 году

Саммит НАТО в столице США проходит с 9 по 11 июля. Накануне, 10 июля, участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Участники объединения заявили о поддержке Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Представители страны подтвердили, что готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока. CNN сообщал, что использование слова «необратимый» в коммюнике поддерживал Белый дом.

В коммюнике также указано, что НАТО продолжит придерживаться политики ядерного сдерживания. В частности, это означает усовершенствование ядерного потенциала альянса.

Теги
Военная операция на Украине Дмитрий Песков НАТО
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