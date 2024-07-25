В НАТО определили десятки признаков подготовки «российского вторжения»

В кулуарах саммита НАТО военные специалисты обсуждали тему усиления обороноспособности Европы, в том числе обсуждали признаки потенциальной «агрессии России», которых специалисты насчитали несколько десятков, выяснил Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Военные специалисты НАТО выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, конфликт на Украине и приближающиеся президентские выборы в США были главными темами прошедшего с 9 по 11 июля в Вашингтоне саммита НАТО, но в кулуарах западные военные специалисты пытались оценить «огромные затраты на восстановление слабеющей обороны Европы».

В прошлом году лидеры НАТО согласовали планы крупнейшей за три десятилетия перестройки оборонных возможностей Европы. На прошедшем саммите чиновники в том числе обсуждали минимальные оборонные требования для достижения этих планов, которые были направлены национальным правительствам в течении последних недель, рассказал один из источников.

Эти требования, по данным Reuters, описывают недостатки в армиях НАТО в ключевых областях, давая приблизительное представление о том, сколько «миллиардов евро» может стоить их устранение. Среди таких областей — нехватка средств ПВО и ракет большой дальности, недостаточная численность войск, боеприпасов, проблемы с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя.

По словам одного из собеседников Reuters, военные специалисты НАТО выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение». Еще один источник рассказал, что Европе придется быть готовой «оскалить зубы» и перебросить боеспособные войска прямо к потенциальной линии фронта в ответ на передвижения российских войск, если это потребуется в качестве сдерживающего фактора, но также и немедленно вступить в бой, если напряженность перерастет в полномасштабную войну.

О том, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну, неоднократно заявляли западные генералы и политики. В частности, в июле такой сценарий не исключил президент Польши Анджей Дуда.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет намерения воевать с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО», — подчеркивал глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

Власти России выступают против расширения НАТО. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой, для начала мирных переговоров. Другими Путин называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями и считает их