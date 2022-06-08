Верховный суд даст разъяснение, что считать принуждением к даче показаний

Слишком длительные допросы и оскорбления могут стать основанием для заведения уголовного дела о принуждении к даче показаний по ст. 302 УК

Верховный Суд Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Оскорбления и значительные нарушения продолжительности и условий проведения допроса, а также использование заведомо фальсифицированных доказательств относятся к действиям, совершаемым для принуждения к даче показаний. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

«Предлагается ориентировать суды на то, что при совершении этого преступления насилие, издевательства, пытка или угроза их применения могут осуществляться не только в отношении самого подозреваемого <...>, но и в отношении их близких с целью принуждения участников уголовного судопроизводства к даче показаний или заключения», — сообщается на сайте суда.

Согласно проекту постановления, ответственность за заведомо ложный донос исключается, если заявитель добросовестно заблуждался относительно события преступления. Однако если сообщение о преступлении поступило от лица, которое в установленном порядке предупреждено об уголовной ответственности за ложный донос, то ответственность наступает.

Также пленум обратился к вопросу об уголовной ответственности за незаконные задержания и аресты. Если уполномоченные должностные лица не принимают меры по освобождению гражданина, несмотря на имеющиеся для этого основания, то в отношении них может быть возбуждено дело по ст. 301 УК.

После того, как участники пленума внесли предложения по доработке документа, проект постановления направили в редакционную комиссию.

В конце мая Верховный суд внес поправки в законодательство по вопросу самообороны. Список таких случаев дополнен незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием.

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Суд также расширил пределы применения мер самообороны: суды могут считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.