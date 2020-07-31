Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

Врио губернатора не назвал ни одной цифры, однако заверил, что его родители купили дом на собственные сбережения. Навальный оценивал его в 100 млн руб.

Михаил Дегтярев (Фото: РИА Новости)

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование Алексея Навального о доме его родителей. Навальный утверждал, что рыночная цена дома составляет около 100 млн руб.

«Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, <...> и они работали много за границей, вот, продав все имущество, построили дом в Подмосковье», — заявил Дегтярев в эфире телеканала «Губерния» (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, родители «работали много за границей». «Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — добавил врио губернатора.

Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что площадь дома в двух километрах от МКАД, оформленного на отца Дегтярева, реально составляет не 266 кв. м, как по документам, а около 1 тыс. кв. м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — написал Навальный. Отвечая на это, Дегтярев сказал, что «у этого дома есть пристройка, которая не зарегистрирована — так она еще не достроена». «Мой отец, он долго довольно-таки этим занимается. Там уже идут отделочные работы, денег не хватает, как всегда. Как закончит — сразу поставит на учет. Как и все граждане России», — сказал врио хабаровского губернатора.