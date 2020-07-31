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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

Врио губернатора не назвал ни одной цифры, однако заверил, что его родители купили дом на собственные сбережения. Навальный оценивал его в 100 млн руб.
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: РИА Новости)

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование Алексея Навального о доме его родителей. Навальный утверждал, что рыночная цена дома составляет около 100 млн руб.

«Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, <...> и они работали много за границей, вот, продав все имущество, построили дом в Подмосковье», — заявил Дегтярев в эфире телеканала «Губерния» (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, родители «работали много за границей». «Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — добавил врио губернатора.

Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что площадь дома в двух километрах от МКАД, оформленного на отца Дегтярева, реально составляет не 266 кв. м, как по документам, а около 1 тыс. кв. м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — написал Навальный. Отвечая на это, Дегтярев сказал, что «у этого дома есть пристройка, которая не зарегистрирована — так она еще не достроена». «Мой отец, он долго довольно-таки этим занимается. Там уже идут отделочные работы, денег не хватает, как всегда. Как закончит — сразу поставит на учет. Как и все граждане России», — сказал врио хабаровского губернатора.

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Михаил Дегтярев

Навальный также сообщил, что департамент городского имущества Москвы специальным распоряжением продал Дегтяреву квартиру почти в 100 кв. м на улице Академической в Москве по «символической цене». Ее рыночная стоимость составляет около 25 млн руб. Дегтярев, утверждает Навальный, оформил ее на свою мать.

Он также отметил, что отец и мать Дегтярева работали врачами в больнице, недвижимость оформлена на них, а сам Дегтярев в своей декларации его не упоминает.

Кроме того, у Дегтярева есть «Мерседес» стоимостью 6 млн руб., утверждает Навальный.

Президент Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края 20 июля. В тот же день президент отправил губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Фургал был задержан по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Свою вину бывший глава региона не признал, в настоящее время он находится под арестом.

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В Хабаровске уже почти 20 дней проходят многочисленные акции протеста в поддержку Фургала, в самых масштабных из которых участвовали десятки тысяч человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровск, имущество
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