Кремль отверг связь задержанных россиян с событиями в Белоруссии

Представитель Кремля выразил надежду, что «наши белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Задержанные в Белоруссии россияне, которых официальный Минск назвал «боевиками», следовали через эту страну транзитом и являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Что касается информации об обстоятельствах пребывания граждан, то можем с высокой долей уверенности сказать, что они приехали проездом. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами», — сказал Песков.

Он добавил, что задержанные россияне «были, вернее являются, сотрудниками частного охранного предприятия», однако не уточнил, какого именно. «Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Надеемся и убеждены, что наши белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «не созванивались» и не обсуждали этот вопрос.