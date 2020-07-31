Кремль отверг связь задержанных россиян с событиями в Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna Политика, 13:23 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 13:17 Баффет продолжает скупать акции Bank of America. Нарастил долю до 11,8% Инвестиции, 13:13 Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Общество, 13:12 «Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию Общество, 13:06 Гадания в прошлом: как использовать предиктивную аналитику в ретейле Pro, 13:06 Кремль ответил на вопрос о возможном исключении ВФЛА из World Athletics Спорт, 13:03 В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате» Политика, 13:03 Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией Политика, 12:53 В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Общество, 12:53 Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее Общество, 12:50 Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП Общество, 12:47 Кремль отверг связь задержанных россиян с событиями в Белоруссии Политика, 12:45 Овечкин снялся в ролике в поддержку движения Black Lives Matter Спорт, 12:36
Политика ,  
0 

Кремль отверг связь задержанных россиян с событиями в Белоруссии

Представитель Кремля выразил надежду, что «наши белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Задержанные в Белоруссии россияне, которых официальный Минск назвал «боевиками», следовали через эту страну транзитом и являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Что касается информации об обстоятельствах пребывания граждан, то можем с высокой долей уверенности сказать, что они приехали проездом. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами», — сказал Песков.

Он добавил, что задержанные россияне «были, вернее являются, сотрудниками частного охранного предприятия», однако не уточнил, какого именно. «Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Надеемся и убеждены, что наши белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «не созванивались» и не обсуждали этот вопрос.

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
Политика
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Пресс-секретарь президента также заверил, что у Москвы нет планов вмешательства в выборы президента Белоруссии. «Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии <...> Белоруссия — это наш союзник, мы, конечно, хотим, чтобы кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не имеем в виду, не планируем», — сказал он.

Группу из 32 россиян задержали в санатории недалеко от Минска в ночь на 29 июля, еще одного человека белорусские власти задержали на юге страны. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил тогда, что задержанные — «члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера». Следственный комитет республики заподозрил их в подготовке беспорядков в связи с выборами президента страны.

Video

Белорусские власти уточнили, что часть задержанных имеет украинское гражданство и имеет опыт боевых действий в Донбассе. Песков заявлял, что все задержанные — граждане России, их украинское гражданство Москва не признает.

Как заявила Служба безопасности Украины, в Киеве прорабатывают возможность потребовать у Минска экстрадиции задержанных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 31 июля заявил, что белорусские власти уже передали Киеву список задержанных россиян для проверки на предмет их участия в боевых действиях в Донбассе. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже начали «активно работать со списком».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, Дмитрий Песков, ЧВК Вагнера
Материалы по теме
Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян
Политика
МИД посоветовал Белоруссии «прекратить нагнетание» перед выборами
Политика
Белоруссия усилила оперативное прикрытие российской границы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter