В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана

США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие и готовы применить для этого силу. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, передает израильский телеканал 13news.

«Президент Трамп никогда не позволит им обладать ядерным оружием», — отметил Хук. Он сообщил, что для этого у американцев всегда «лежит на столе» военный сценарий действий против Ирана.

Хук добавил, что надеется на продление эмбарго на поставки оружия в Иран. Он выразил надежду, что Россия и Китай тоже «хотели бы стабильный Ближний Восток» и поддержат меру, хотя, как отмечает канал, у этого низкая вероятность.

В начале июня госсекретарь США Майка Помпео заявил, что иранские власти продолжают «искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», несмотря на обратные утверждения.