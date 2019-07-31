Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

«Пока ответа или включения в федеральный или национальный проект я не получил», — заключил губернатор.
24 июля в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова напомнила о том, что здание завода завода «Усольехимпром» в Иркутской области находится в полуразрушенном состоянии. Это химпредприятие в городе Усолье-Сибирское ранее производило хлор и другие опасные химические вещества. В корпусах и на территории завода до сих пор находятся емкости с химически опасными веществами.
«Я недавно посещала этот объект и своими глазами увидела, что там происходит. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — заявила Радионова. По ее словам, нужна госпрограмма по рекультивации объекта.
Правительство Иркутской области утверждало, что не обладает полномочиями для рекультивации территории обанкротившегося предприятия «Усольехимпром», а решать этот вопрос должно Минприроды.
30 июля Заксобрание региона на своем сайте сообщило, что по итогам совещания в Москве федеральные власти намерены выделить 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов «Усольехимпрома». Эта сумма выделяется в рамках федерального проекта «Чистая страна» и может быть увеличена после дополнительных обследований и проведения экспертиз.
«Усольехимпром» с 1936 года был одним из крупнейших предприятий химпрома за Уралом. Завод сперва выпускал этиловую жидкость, а с началом Великой Отечественной войны на него из Крыма эвакуировали специалистов и оборудование Сакского хлорного цеха. В дальнейшем завод производил азот, ацетилен, карбид кальция, эпихлоргидрин и металлический натрий. В 1993 году сотрудники предприятия создали ОАО «Усольехимпром», в 1998 году цех ртутного электролиза был закрыт, сокращение производства продолжилось в 2000-е. В 2005 году на промышленной площадке завода было создано предприятие «Усолье-Сибирский силикон» по производству содержащей кремний продукции для полупроводников. Но к 2008 году деятельность «Усольехимпрома» стала убыточной, и в 2010 году основной владелец предприятия компания «Нитол» законсервировала цеха. Вскоре штат «Усольехимпрома» сократился в пять раз — до 1300 человек. Большинство цехов завода закрылось и в 2017 году «Усольехимпром» официально признали банкротом, а в отношении «Усолье-Сибирского силикона» в 2016 году открылось конкурсное производство. С территории завода неизвестные похищают металл, загрязненный ртутью, и другие опасные материалы, жаловались региональные власти.