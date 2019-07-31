Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Иркутский губернатор Сергей Левченко в интервью РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора об «экологическом Чернобыле» в регионе. Федеральная служба не согласовала проект утилизации отходов «Усольехимпрома»

Сергей Левченко (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой. Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — говорит губернатор.

В области полгода рассматривали различные варианты по утилизации опасных отходов, выбрали один из них и заплатили за проект стоимостью около 1,5 млрд руб., рассказал Левченко. Проект прошел положенную экспертизу и после всех необходимых согласований глава региона обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования.