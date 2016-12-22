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Топилин прокомментировал идею наказания за увольнение перед пенсией по УК
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Топилин прокомментировал идею наказания за увольнение перед пенсией по УК
Пенсионная реформа, 18:51
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Топилин прокомментировал идею наказания за увольнение перед пенсией по УК
Введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста «не предусмотрено», заверил Максим Топилин. Пункт о проработке инициативы содержится в плане Минтруда по смягчению последствий пенсионной реформы
Максим Топилин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство не планирует добиваться введения уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — сказал глава ведомства.

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Так он прокомментировал информацию о разработанном ведомством проекте плана по смягчению социальных последствий пенсионной реформы, который, в частности, предполагает повышение пособия по безработице и проработку вопроса об усилении ответственности вплоть до уголовной для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста.

Минтруд доработает идею об ответственности за увольнение предпенсионеров
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На заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК, координационный орган, в работе которого участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов) 27 июля было принято решение отправить документ на доработку. Предложения по проекту плана работодатели и профсоюзы должны будут представить к 22 августа.

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В середине июля законопроект о проведении пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет, прошел первое чтение. Возраст выхода граждан на пенсию планируется повышать поэтапно — с 1 января 2019 года и до 2034-го.

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Президент Владимир Путин 20 июля впервые прокомментировал реформу и признался, что ему не нравится ни один из предлагаемых вариантов повышения пенсионного возраста.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Максим Топилин , Минтруд РФ , пенсионеры , увольнение
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