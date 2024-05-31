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В Думе предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

В Госдуме планируют принять поправки, которые запретят демонстрировать процесс изготовления наркотиков в кино и литературе. Из уже существующих фильмов такие сцены могут вырезать, считают в Думе.
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Из фильмов при показе в России могут вырезать сцены, которые демонстрируют процесс изготовления наркотиков. Такие меры могут быть приняты после утверждения законопроекта по борьбе с пропагандой наркотиков, предположил в разговоре с РБК глава комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев — один из авторов поправок к документу.

«Будем вырезать. У нас нулевая толерантность к наркотикам — это нужно зарубить на носу», — ответил Башанкаев на вопрос о том, как планируют поступать с уже вышедшими фильмами и другими произведениями искусства, где показывается процесс приготовления наркотических средств.

Он отметил, что есть великие произведения, в которых употребление наркотиков описывается как пагубная привычка, но при этом не поясняются способы их изготовления. Депутат также вспомнил фильм «На игле», где, по его мнению, явно показан деградирующий человек на фоне употребления. Башанкаев отметил, что в подобных фильмах будут использовать плашки — предупреждение об ответственности за пропаганду наркотиков.

По словам Башанкаева, при подготовке законопроекта депутаты общались с представителями кинематографа и учитывали их предложения.

Один из самых популярных сериалов последних десятилетий — «Во все тяжкие» производства США. В нем рассказана история учителя химии, которому диагностировали рак и который после этого занялся производством наркотиков. Во многих сериях демонстрируется процесс производства запрещенных веществ.

Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Уже год в Госдуме прорабатываются три законопроекта, которые ужесточают ответственность за пропаганду наркотиков, а также вводят ответственность и за распространение такой информации в произведениях искусства (литературе, кино и др.).

Один из документов, который устанавливает определение пропаганды наркотиков, а также пояснения об их упоминании в литературе, кино и других произведениях искусства, должны были рассмотреть во втором чтении 28 февраля, но обсуждение перенесли.

Как уточнили РБК в пресс-службе комитета Госдумы по охране здоровья, это связано с ожиданием уточнений по документу от МВД и Минздрава.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщал, что текст документа будут корректировать, «чтобы не пострадало творчество и интерес к нему». Сейчас планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года, но, по словам Крашенинникова, сроки могут быть сдвинуты.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева
наркотики пропаганда наркотиков кино Госдума депутат
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