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Проект запрета пропаганды наркотиков изменят ради русской литературы

Крашенинников сообщил, что законопроекты о запрете пропаганды наркотиков изменят
При утверждении проекта запрета пропаганды наркотиков, который предполагает в том числе штрафовать за ее наличие в произведениях искусства, «важно не уничтожить дух и смысл» произведений литературы, уверен Крашенинников
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков будут изменены, «чтобы не пострадало творчество и интерес к нему», сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников журналистам.

Он напомнил, что за распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды в КоАП уже предусмотрена административная ответственность и ее предполагается ужесточить.

«Также предлагается ввести и уголовное наказание, что по большому счету правильно. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах. Но мы не должны допустить перегибов. Наркотики — безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся», — заявил он.

Он подчеркнул, что депутаты продолжают работу с этими законопроектами и будут корректировать их текст, «чтобы не пострадало творчество и интерес к нему». Сейчас планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты, отметил Крашенинников.

Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях искусства и литературы. Согласно одобренному комитетом пакету поправок, штрафы последуют за распространение и публичную демонстрацию произведений, содержащих пропаганду наркотических, психотропных веществ и их аналогов.

Для физлиц будет предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб. с конфискацией продукции, должностных лиц предложено штрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб. с конфискацией. Предпринимателям без образования юридического лица грозит аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца, а юрлицам — штраф на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на три месяца. 

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Павел Крашенинников Госдума наркотики
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