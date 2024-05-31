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Военная операция на Украине ,  
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Литва заявила о готовности отправить на Украину военных инструкторов

Шимоните: Литва готова отправить на Украину своих военных инструкторов
Сюжет
Военная операция на Украине
Шимоните призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5% своего ВВП на поддержку Украины. Кремль предупреждал, что, если военные НАТО появятся на Украине, конфликт неизбежен
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Власти Литвы выразили готовность отправить на Украину своих военных инструкторов, сообщила в интервью Bloomberg Television премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

«Литва, если понадобится, возможно, могла бы обучить [украинских солдат] и на Украине вместе со странами, которые на это готовы», — сказала Шимоните. Она призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5% своего ВВП на поддержку Украины.

«Я думаю, что каждая страна может действовать более искренне — просто посмотрите, что выполнимо, и сделайте больше. <...> Я думаю, наш моральный долг — сделать то, что мы можем», — уточнила Шимоните.

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С подобной инициативой Шимоните выступила в начале мая. Она отметила, что Москва может посчитать провокацией отправку войск на Украину в учебных целях, но пока от Киева не поступало соответствующего запроса. Премьер-министр отметила, что если бы власти помогающих Киеву стран думали об ответе России, то никто ничего не смог бы отправить. «Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергнется ядерному удару», — отметила она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. Литва является членом НАТО с 2004 года.

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Ингрида Шимоните Литва Украина войска
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