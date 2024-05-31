Литва заявила о готовности отправить на Украину военных инструкторов
Власти Литвы выразили готовность отправить на Украину своих военных инструкторов, сообщила в интервью Bloomberg Television премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
«Литва, если понадобится, возможно, могла бы обучить [украинских солдат] и на Украине вместе со странами, которые на это готовы», — сказала Шимоните. Она призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5% своего ВВП на поддержку Украины.
«Я думаю, что каждая страна может действовать более искренне — просто посмотрите, что выполнимо, и сделайте больше. <...> Я думаю, наш моральный долг — сделать то, что мы можем», — уточнила Шимоните.
С подобной инициативой Шимоните выступила в начале мая. Она отметила, что Москва может посчитать провокацией отправку войск на Украину в учебных целях, но пока от Киева не поступало соответствующего запроса. Премьер-министр отметила, что если бы власти помогающих Киеву стран думали об ответе России, то никто ничего не смог бы отправить. «Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергнется ядерному удару», — отметила она.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. Литва является членом НАТО с 2004 года.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов