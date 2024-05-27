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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил, что Европа не ведет войну с Россией и хочет мира

Макрон: Европа не ведет войну с Россией, она хочет мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские страны должны думать о своей обороне и своей безопасности, считает президент Франции
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Европа не ведет войну с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова приводит BFMTV.

«Мы не ведем войну с Россией и ее народом, мы, европейцы, хотим мира», — сказал Макрон, который сейчас находится с государственным визитом в Берлине.

Он также отметил, что европейские страны должны думать о своей обороне и своей безопасности.

Французский лидер ранее не исключал возможности отправки войск на Украину, но отмечал, что Франция никогда не возьмет инициативу в свои руки. «Чтобы на Украине был мир, вы не должны быть слабыми», — подчеркивал Макрон. Он также говорил, что конфликт развернулся «на европейской земле» и победа России может угрожать безопасности Европы, поэтому «возможны все варианты» помощи Киеву.

Макрон называл два условия для отправки войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны.

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Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В Кремле заявления французского президента назвали «опасной тенденцией». «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — сказали там.

В МИДе предупредили, что ответ Москвы на отправку войск «будет лежать далеко не только в политической плоскости».

Начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Бюркар также заявлял, что Путин «построил свою операцию на идее, что Запад никогда не войдет на [территорию] Украины, а будет просто поставлять оружие», но это не так.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что приветствует отправку французских военных инструкторов на Украину. По его словам, необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны. В Минобороны Франции заявили Reuters, что обучение украинских военнослужащих на Украине — «один из обсуждаемых проектов», который «продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей».

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