Путин подписал указ об отставке Азарова с поста самарского губернатора

На должность врио главы региона президент назначил Вячеслава Федорищева. Он стал самым молодым из действующих глав регионов

Дмитрий Азаров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, на должность врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев.

«В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.И. о досрочном прекращении полномочий <...> принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию», — говорится в документе. Этим же указом Федорищев назначен врио губернатора.

31 мая Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Он занимал эту должность с 2018 года.

Федорищев до этого занимал пост первого заместителя губернатора Тульской области — председателя областного правительства. Он станет самым молодым из действующих глав регионов — ему 34 года. Федорищев будет врио главы региона до избрания нового губернатора.

О том, что основным кандидатом на должность врио главы Самарской области является Федорищев, ранее писал РБК.