Путин подписал указ об отставке Азарова с поста самарского губернатора
Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, на должность врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев.
«В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.И. о досрочном прекращении полномочий <...> принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию», — говорится в документе. Этим же указом Федорищев назначен врио губернатора.
31 мая Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Он занимал эту должность с 2018 года.
Федорищев до этого занимал пост первого заместителя губернатора Тульской области — председателя областного правительства. Он станет самым молодым из действующих глав регионов — ему 34 года. Федорищев будет врио главы региона до избрания нового губернатора.
О том, что основным кандидатом на должность врио главы Самарской области является Федорищев, ранее писал РБК.
Азаров впервые возглавил Самарскую область в 2017 году — Путин назначил его временно исполняющим обязанности вместо ушедшего в отставку Николая Меркушкина. В 2018 году Азаров победил на губернаторских выборах, в 2023 году переизбрался на второй пятилетний срок, получив поддержку 83,83% избирателей.
В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая Дюмин был назначен помощником президента, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева. Позднее Дюмин стал секретарем Госсовета.
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