Кремль объяснил назначение Дюмина секретарем Госсовета
Назначение помощника президента, бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина секретарем Госсовета связано с ротационными процессами, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Раньше секретарем был помощник президента Левитин, он поменял сейчас свою область кураторства, он занимается чуть-чуть другими вопросами, это транспортные коридоры, «Север — Юг» и так далее. Его должность теперь — советник президента, а тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Он занял место Левитина, это связано с ротационными процессами», — сказал Песков. Он также сообщил, что Левитин продолжит участвовать в работе Госсовета.
О назначении Дюмина Кремль сообщил утром 29 мая.
В мае Путин назначил его своим помощником. До этого, с 2016 года, он возглавлял Тульскую область. На посту секретаря Госсовета экс-губернатор сменил Игоря Левитина, который занимал эту должность с 2012 года.
В этом месяце Левитин был назначен советником Путина и его специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В Кремле уточняли, что он будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь (СМП).
На прошлой неделе РБК сообщал, что Левитина собираются назначить главой совета директоров компании FESCO. О том, что советник президента войдет в совет директоров FESCO и в дальнейшем, вероятно, возглавит его, писали также «Ведомости».
В ноябре Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций «Дальневосточного морского пароходства», (ДВМП, головная компания FESCO), которые находились в госсобственности. Ранее FESCO была одним из ключевых активов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых осудили в декабре 2022 года по делу о создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве.
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