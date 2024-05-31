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«Фонтанка» узнала о задержании бизнес-консультанта по делу о госизмене

Велоактивиста и бизнес-консультанта доставили в «Лефортово», ему грозит пожизненный срок по делу о госизмене, выяснила «Фонтанка». Он рассказывал об информационной кампании против себя из-за немецкого гражданства
Герман Мойжес
Герман Мойжес (Фото: german_moy / VK)

В Санкт-Петербурге задержали консультанта российских компаний и граждан в Германии Германа Мойжеса, передает «Фонтанка».

Задержание произошло во вторник, 28 мая, когда мужчина ехал на велосипеде по набережной Крюкова канала. Сначала несколько автомобилей попытались остановить его, но он, вероятно, не поняв маневров водителей, увернулся и уехал. Те же автомобили проследовали за ним к дому на набережной Фонтанки, где его и задержали.

По сведениям издания, Мойжеса доставили в московское СИЗО «Лефортово» в качестве подозреваемого по делу о госизмене (ст. 275 УК, грозит пожизненным лишением свободы).

«Фонтанка» выяснила, что Мойжес планировал на днях вылететь в Германию, где живет его родственница. Он планировал перевезти ее на лето в Россию. М

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Мойжес выступал в качестве юриста и управляющего партнера группы компаний «Аверс Германия». Эта компания оказывает россиянам, украинцам и казахам налоговое, юридическое, инвестиционное и иное консультационное сопровождение в Германии, аналогичные услуги организация оказывает для европейских компаний в России. Одно из главных направлений бизнеса — сопровождение при получении немецкого ВНЖ для граждан России, Украины, Казахстана и иных стран.

«Я веду миграционные дела. Точнее сказать, помогаю в оформлении вида на жительство в Германии, в ЕС состоятельным людям», — рассказывал он.

Мужчина также известен в Петербурге как велоактивист и исполнительный директор ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали».

Мойжес отмечал, что против него развернули информационную кампанию в связи с дискуссией о платных парковках в городе. «Про меня пишут, что я гражданин Германии, как будто это является нарушением закона», — указывал он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург госизмена дело о госизмене консультант Лефортово
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