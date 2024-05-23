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Военная операция на Украине ,  
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Суд приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену

Суд приговорил бармена к 25 годам за поджог релейного шкафа и ряд преступлений
Сюжет
Военная операция на Украине
Бармена приговорили к 25 годам лишения свободы за совершение десяти преступлений. Среди них — госизмена, приготовление к совершению теракта, участие в террористической организации
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы по статьям о госизмене и терроризме, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, а следующие 20 лет — в колонии строгого режима. Прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии. Малине также зачли в срок наказания время содержания в СИЗО с лета 2023 года.

Суд также частично удовлетворил иск и взыскал с осужденного 9 тыс. руб. в пользу РЖД в качестве компенсации ущерба.

По версии следствия, летом 2023-го Малина вступил в украинский легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России).

«После того как подсудимый прошел обучение по осуществлению террористической и диверсионной деятельности, он стал выполнять задания своего куратора», — заявили в прокуратуре.

Бармена задержали летом за поджог релейного шкафа. Инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги. Мужчина частично признал вину.

Суд признал Малину виновным в совершении десяти преступлений, среди них в том числе государственная измена (ст. 275 УК), приготовление к совершению теракта (ст. 205 УК), совершение группой лиц двух диверсий (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

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По данным телеграм-канала SHOT, Малине 36 лет, он работал в ресторане «Базилико» в подмосковном городе Истра.

Телеграм-канал Baza писал в июне, что релейный шкаф, который поджог мужчина, предназначен для регулировки переезда, нарушений в движении поездов не произошло.

Через полтора месяца оперативники смогли выйти на след поджигателя. Малина признался, что сделал это по собственной инициативе, и заявил, что ни с какими кураторами не списывался, передавал канал.

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