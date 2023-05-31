В Италии возбудили дело против архитектора «дворца» под Геленджиком

В Италии Чирилло подозревают в контрабанде, подделке документов и уклонении от уплаты налогов на €50 млн. Он заявлял, что живет в России более 20 лет и выражал удивление выдвинутыми обвинениями

Ланфранко Чирилло (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Министр юстиции Италии Карло Нордио утвердил решение о возбуждении уголовного дела в отношении архитектора «дворца» под Геленджиком Ланфранко Чирилло, передает Rai.

В Италии Чирилло обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с контрабандой и подделкой документов, отмечает телеканал. Кроме того, по версии финансовой полиции, с 2013 по 2019 годы он уклонился от уплаты налогов на €50 млн.

Чирилло заявлял, что работает в России с начала 1990-х. Он подтверждал, что разработал проект курортного комплекса под Геленджиком, который отбывающий наказание в колонии оппозиционер Алексей Навальный называл «дворцом Путина». В Кремле заявляли, что президент не имеет отношения к объекту и им владеют частные лица. Бенефициаром курортного комплекса себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг.

В 2014 году президент России Владимир Путин предоставил Чирилло российское гражданство. Позже архитектор рассказывал РБК, что решил заняться в России виноделием.

В августе 2022 года в Италии из-за подозрений в налоговых преступлениях арестовали имущество Чирилло на €141 млн. По словам его адвокатов, архитектор может представить документы и свидетельские показания, которые подтвердят, что его доход был получен за пределами Италии и, соответственно, не должен был облагаться итальянскими налогами. Сам Чирилло заявлял, что был удивлен претензиями со стороны Италии после того, как он прожил в России более 20 лет.