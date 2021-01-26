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Отравление Навального ,  
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Кремль назвал владельцами дворца в Геленджике предпринимателей

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не будет раскрывать имена владельцев объекта под Геленджиком. «Это было бы некорректно», — пояснил Дмитрий Песков. Вопрос об охране объекта спецслужбами он переадресовал к ФСБ и ФСО
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный называл «дворцом Путина». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков вновь заявил, что объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — сказал Песков.

«Мы что, должны залезать в частную собственность?» — добавил он, отметив, что считает ответ Путина на вопрос о расследовании Алексея Навального, прозвучавший накануне, «абсолютно однозначным».

Отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что над объектом установлена бесполетная зона, а его охрана ведется ФСБ и ФСО, Песков предложил обратиться в соответствующие ведомства. «Что касается там разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать и охрана ФСО... К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО», — сказал он.

Расследование о «дворце Путина» Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального опубликовал 19 января. На 26 января ролик с расследованием набрал на YouTube свыше 91 млн просмотров. Авторы утверждают, что общая стоимость строительства комплекса на мысе Идокопас близ Геленджика составляет 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса они оценили в $1 млрд. В расследовании также упоминаются расположенные в окрестностях дворца виноградники общей площадью около 300 га, а также винодельня «Дивноморье».

Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
Политика

Кремль неоднократно опровергал наличие какой-либо связи между объектом под Геленджиком и Владимиром Путиным. Накануне один из участников онлайн-встречи Владимира Путина со студентами задал главе государства вопрос о расследовании Алексея Навального. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин. Он отметил, что сам фильм-расследование не смотрел, но видел представленные ему подборки из него.

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«Люди, которые там упоминаются, — я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают. Да, кстати, эти люди — некоторые из них, которых я хорошо знаю, — давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной», — сказал Путин.

Авторы
Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Навальный Геленджик
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