Кремль назвал владельцами дворца в Геленджике предпринимателей

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не будет раскрывать имена владельцев объекта под Геленджиком. «Это было бы некорректно», — пояснил Дмитрий Песков. Вопрос об охране объекта спецслужбами он переадресовал к ФСБ и ФСО

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный называл «дворцом Путина». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков вновь заявил, что объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — сказал Песков.

«Мы что, должны залезать в частную собственность?» — добавил он, отметив, что считает ответ Путина на вопрос о расследовании Алексея Навального, прозвучавший накануне, «абсолютно однозначным».

Отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что над объектом установлена бесполетная зона, а его охрана ведется ФСБ и ФСО, Песков предложил обратиться в соответствующие ведомства. «Что касается там разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать и охрана ФСО... К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО», — сказал он.

Расследование о «дворце Путина» Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального опубликовал 19 января. На 26 января ролик с расследованием набрал на YouTube свыше 91 млн просмотров. Авторы утверждают, что общая стоимость строительства комплекса на мысе Идокопас близ Геленджика составляет 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса они оценили в $1 млрд. В расследовании также упоминаются расположенные в окрестностях дворца виноградники общей площадью около 300 га, а также винодельня «Дивноморье».