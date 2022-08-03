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В Италии арестовали имущество архитектора «дворца» под Геленджиком

Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. По версии следствия, он не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 годы. Чирилло утверждает, что средства получил за рубежом
Ланфранко Чирилло
Ланфранко Чирилло (Фото: zerogradinord / YouTube)

В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком, сообщили La Stampa и La Repubblica.

Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 годы.

Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La Repubblica.

Фото:GDF / Twitter Фото:GDF / Twitter

Адвокаты Чирилло еще в феврале заявили, что бизнесмен может представить документы и свидетельские показания, которые подтвердят, что его доход был получен за пределами Италии и, соответственно, не должен был облагаться ее налогами. «Я удивлен, что мне пришлось столкнуться с такой проблемой после того, как я прожил более 20 лет в России», — заявил Чирилло изданию Giornale di Brescia. Он тогда отметил, что сотрудничает с властями и продолжит это делать, пока его позиция «не будет полностью разъяснена».

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Чирилло стал известен в России после того, как агентство Reuters в 2014 году сообщило, что он предполагаемый архитектор курортного комплекса под Геленджиком. В том же году президент России Владимир Путин дал ему российское гражданство.

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Курортный комплекс, о котором идет речь, оппозиционер Алексей Навальный, ныне отбывающий наказание в колонии, называл «дворцом Путина». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил и сам Путин.

В январе 2021 года бенефициаром комплекса под Геленджиком себя назвал миллиардер Аркадий Ротенберг. Он заявил, что не сразу рассказал о том, что владеет этим комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». Вокруг зданий произошел скандал, «инсинуации пишут», хотя «там нет ничего незаконного», отметил бизнесмен. По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель.

Чирилло подтвердил, что был архитектором комплекса под Геленджиком. По словам бизнесмена, он выполнял проект по заказу московской компании «СтройГазКонсалтинг».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
арест имущества Италия Ланфранко Чирилло архитектор Геленджик
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