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МВД объявило в розыск двух бывших глав Минобороны Украины за геноцид

МВД объявило в розыск двух бывших министров обороны и экс-главу Генштаба Украины
Полторака, Гелетея и Муженко вслед за рядом других украинских военачальников объявили в России в розыск. СК обвинил их в применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде
Степан Полторак
Степан Полторак (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

МВД объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генштаба Украины Виктора Муженко, следует из электронной базы ведомства. Их разыскивают по уголовной статье.

Всем трем в России заочно предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе (ст. 357 УК; до 20 лет либо пожизненное заключение), сообщал в апреле СК. Ранее им также было предъявлено обвинение по ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны; до 20 лет заключения).

  • Полторак был министром обороны Украины с середины октября 2014-го по конец августа 2019 года. Ему вменяется общее командование подразделениями ВСУ, в результате действий которых были разрушены или частично повреждены 2 тыс. гражданских объектов, погибли более 530 и ранены более 970 мирных жителей.
  • Гелетей возглавлял Минобороны Украины с июля по октябре 2014 года. Его также обвиняют в «координировании военной агрессии против жителей Донбасса». СК считает, что когда Гелетей руководил «обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР», погибли 700 мирных жителей, еще не менее 500 были ранены.
  • Муженко возглавлял Генштаб Украины с июля 2014-го по май 2019 года.

Ранее 31 мая МВД России объявило в розыск трех генералов Украины: генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко. Они занимали высшие должности в оперативном командовании ВСУ. Следственный комитет заявил, что «в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек».

Днем ранее в розыск также был объявлен главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный. В декабре СК завел против него и других украинских военачальников дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны; до 20 лет лишения свободы). Как заявили в ведомстве, во время организации гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города». В розыске по этому делу также находится командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
розыск МВД Украина геноцид Донбасс Степан Полторак Валерий Гелетей Виктор Муженко
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